Su-Ro: Senior stürzt bei Treppenpanne schwer

Ein 86-jähriger Mann hat sich in der Nacht zum Dienstag bei einem Treppensturz in Sulzbach-Rosenberg schwere Verletzungen zugezogen.

Er wollte seiner 83-jährigen Frau helfen, die mit ihrem Treppenlift wegen einer defekten Batterie an der Steighilfe nicht ins Obergeschoss kam. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel die Treppe hinunter. Die Eheleute blieben stundenlang hilflos liegen, bis eine Pflegekraft sie am Morgen fand und die Rettungskräfte alarmierte. Der Senior wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.