Sulzbach-Rosenberg: Whats-App-Betrüger schlägt zu

„Hallo Mama, ich habe eine neue Rufnummer…ich hatte einen Unfall …bitte überweise mir 1921,38 Euro …“. So lautete am Donnerstag die WhatsApp-Nachricht eines Betrügers an eine arglose Frau aus Sulzbach-Rosenberg.

Und die 66-Jährige fiel prompt auf die bekannte Betrugsmasche herein. Sie vermutete tatsächlich ihre Tochter hinter den Nachrichten und überwies ohne Überprüfung der Angaben per Sofortüberweisung das Geld. Ein Anruf auf der alten Rufnummer der Tochter hätte den Betrug womöglich aufgedeckt. Das hatte die Sulzbach-Rosenbergerin in ihrer Aufregung vergessen und ist nun fast 2.000 Euro los.