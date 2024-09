Heute (08.09.) ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals. Diesmal steht er unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“.

Auch in der Oberpfalz können Besucher besondere Denkmäler anschauen und an speziellen Führungen teilnehmen. In Tirschenreuth z. B. können Sie den barocken Fischhof erkunden. Wer`s bäuerlich mag ist in dem unter Denkmalschutz stehenden Dreiseithof „Goglhof“ in Edelsfeld genau richtig. Und in Weiden-Neunkirchen lädt die evangelische Kirchengemeinde zu Kirchenführungen. Ziel des Tags des offenen Denkmals ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für Denkmalpflege zu wecken.

https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/programm