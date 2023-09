Burgen, Schlösser, Klöster – Beim «Tag des offenen Denkmals» am Sonntag öffnen sich Türen in Bayerns Vergangenheit. Mehr als 500 historische Orte haben an dem Tag im Freistaat geöffnet, viele Gebäude und Einrichtungen sind sonst für die Öffentlichkeit verschlossen.

In der Oberpfalz kann man z.B. Schloss Guteneck bei Nabburg besichtigen und den herbstlichen Markt vor Ort besuchen. Wie ein Holzfass entsteht – das sieht man live in Tirschenreuth in der Handwerkerscheune im Ortsteil Matzersreuth. Weitere Infos zu Orten und Aktionen am Tag des offenen Denkmals gibt’s online.

Bayerische Schlösserverwaltung | Aktuelles | Tag des offenen Denkmals (bayern.de)