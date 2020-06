Ein aufmerksamer Passant hat Dienstagmorgen in Eschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wohl schlimmeres verhindert. Auf einem Hof bemerkte der Mann ein rauchendes Fahrzeug.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto schon in Flammen. Der Wagen war zwischen Garage und Wohnhaus geparkt. Durch die schnellen Löscharbeiten konnte ein Übergreifen auf die Gebäude verhindert werden. An dem BMW entstand Totalschaden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Elektronik aus.