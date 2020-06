Start der Antikörpertests im Landkreis Tirschenreuth

Am 29. Juni startet der Antikörpertest in Tirschenreuth. Das haben die Wissenschaftler der Universitätskliniken Regensburg und Erlangen mitgeteilt.

Erstmal werden 4.800 Tirschenreuther ab 14 Jahren in den nächsten Tagen Post bekommen und gebeten an der Studie teilzunehmen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht per Post angeschrieben, hier können interessierte Eltern direkt einen Termin online buchen.

Der Landkreis Tirschenreuth weist vergleichsweise viele gemeldete COVID-19-Fälle auf. Durch die Studie soll vorrangig die Dunkelziffer an Infizierten ermittelt werden. Gleichzeitig erwarten die Wissenschaftler wichtige Hinweise auf die Qualität und die Langlebigkeit sowie eine mögliche schützende Wirkung der Antikörper. Gleichzeitig erwarten die Wissenschaftler wichtige Hinweise auf die Qualität und die Langlebigkeit sowie eine mögliche schützende Wirkung COVID-19-spezifischer Antikörper.

„Um diese Informationen zu erarbeiten, müssen wir mindestens 3.600 Einwohnerinnen und Einwohner über 14 Jahre für die Abnahme einer Blutprobe gewinnen. Wir brauchen die Unterstützung der Tirschenreuther Bevölkerung“, so die beiden Wissenschaftler. Landrat Grillmeier unterstützt diese Initiative ausdrücklich: „Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Bestimmung der Dunkelziffer der tatsächlich Infizierten und zur Bedeutung COVID-spezifischer Antikörper“.

Der Freistaat Bayern finanziert die Studie mit weit über einer halben Million Euro.