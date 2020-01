Teil von Finger abgebissen

Recht bissig hat sich am Sonntagmorgen ein 22-Jähriger aus Weiden gezeigt. Gegen 2 Uhr gerieten drei junge Erwachsene in der Weidener Innenstadt in Streit. Es kam schließlich zu Handgreiflichkeiten in deren Verlauf der 22-Jährige einem 32-Jährigen so fest in den Ringfinger biss, dass etwa ein Zentimeter des Fingers abgetrennt wurde.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, die Fingerkuppe konnte aber nicht mehr gerettet werden. Dem noch nicht genug. Im Krankenhaus trafen die Streitenden wieder aufeinander. Dabei kam es erneut zu einer Auseinandersetzung, sodass wieder die Polizei eingreifen musste. Dabei beleidigte der 22-jährige Beißer einen Polizisten auch noch. Der junge Mann muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.