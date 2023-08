Telefonbetrüger ergaunern Geld von Seniorin

Am Freitag konnten Telefonbetrüger einen fünfstelligen Betrag ergaunern. Ein …

Telefonbetrüger ergaunern fünfstelligen Betrag Am Freitag konnten Telefonbetrüger einen fünfstelligen Betrag ergaunern. Ein …

Telefonbetrüger ergaunern fünfstelligen Betrag Am Freitag konnten Telefonbetrüger einen fünfstelligen Betrag ergaunern. Ein …

Symbolfoto: Fabian Strauch/dpa