Telefonhotline am „Aktionstag gegen Schmerz“

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Schmerztagesklinik am Klinikum Weiden am bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“.

Am Donnerstag, 28.05.2020 wird Dr. Susanne Neumeier eine eigene Telefonhotline für alle Schmerzpatienten der nördlichen Oberpfalz anbieten. Sie wird von 09.00 bis 11.00 Uhr, sowie von 14.00 bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 0961/30313244 für Fragen rund um das Thema Schmerz zur Verfügung stehen.

Am Aktionstag selbst, also am 02.06.2020 wird Dr. Florian Sturm von der Schmerztagesklinik am Klinikum Weiden telefonisch als Experte am bundesweiten Aktionstag teilnehmen.