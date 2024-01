Thomas Müller besucht Bayern-Fanclub Nabburg

Fussball-Weltmeister, Champions-League-Sieger und zwölffacher Deutscher Meister. Ganz Fussball-Deutschland kennt ihn - Nationalspieler Thomas Müller. Und der war am Sonntag zu Gast in in Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf zum Neujahrsempfang des FC-Bayern-Fanclubs Nabburg.

Der 34-Jährige wurde würdig mit Blaskapelle empfangen und allem was noch dazu gehört. Nach einer Fragerunde durfte er noch selbst sein Können an der Tuba beweisen. Sogar ein Weizen hat er sich nicht entgehen lassen. All seine Pokale, die er gewonnen hat, hatte er auch im Gepäck. Wer weiß, vielleicht führt er die deutsche Nationalmannschaft im Juni ja auch noch zum EM Titel im eigenen Land. Hoffen darf man ja wohl...