TIR: Zahl der Corona-Fälle steigt – Schutzausrüstung gesucht

Im Landkreis Tirschenreuth geht die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach oben. Hier gibt es mittlerweile (Stand 25.03./15:00 Uhr) 236 bestätigte Fälle, der Schwerpunkt bleibt weiterhin die Stadt Mitterteich mit 76 Fällen. Es stehen aber noch hunderte Tests aus, deren Ergebnisse in den nächsten Tagen erwartet werden. Das Tirschenreuther Landratsamt geht weiterhin von stark steigenden Fallzahlen aus. Aufgrund der Knappheit von Schutzausrüstung, insbesondere von Schutzmasken, ruft der Landkreis alle Unternehmen und Privathaushalte auf, entsprechendes Material zu spenden.

Wenn Sie diese Aktion unterstützen wollen, dann wenden Sie sich bitte per Mail an: kez@kfv-tirschenreuth.de oder an die Telefonnummer: 09634/91682112. Die aktuellen Informationen rund um dieses Thema sind auf der Homepage des Landkreises Tirschenreuth (www.kreis-tir.de) abrufbar