Tirschenreuth: Testzentrum wieder im Betrieb

Der Landkreis Tirschenreuth nimmt heute das bereits im Katastrophenfall betriebene Testzentrum in der Einsteinstraße wieder in Betrieb. Dort werden ab morgen Coronatests durchgeführt.

In der Anfangszeit liegt der Fokus v.a. auf die Testung der Reiserückkehrer und auf Reihentestungen. Testen lassen kann sich dort aber grundsätzlich jeder. Hat jemand bereits Symptome, sollte er sich vorher an einen niedergelassenen Arzt wenden. Terminanmeldungen sind unbedingt erforderlich. Das Testzentrum ist ab 02.09.2020 von Montag bis Freitag täglich geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist vorher unbedingt erforderlich. Hierfür steht eine Online-Terminvereinbarung unter www.kreis-tir.de (verfügbar ab 01.09.2020 ab 16.00 Uhr) oder die Telefonnummer 09631/3089901 (verfügbar ab 01.09.2020 ab 12.00 Uhr, erreichbar von Montag bis Donnerstag von 8.00 – 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr) zur Verfügung.

Zu dem Termin sind folgende Unterlagen mitzubringen:

-Personalausweis/Reisepass

-Überweisungsschein bei Symptomen

-Mund-Nasen-Bedeckung