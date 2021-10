Die Tirschenreuther Passion wird 2022 gespielt. Das haben Bürgermeister Franz Stahl sowie Spielerratssprecher Vinzenz Rahn mitgeteilt.

Allerdings stehe der Regisseur dafür erst ab Ende September 2022 zur Verfügung. Daher könne man die Passion nicht wie gewohnt über Ostern, sondern erst im Herbst spielen. Premiere wird am 21. Oktober sein. Für die Aufführung werden noch Mitwirkende gesucht. Interessenten können sich per E-Mail an die Produktionsleitung wenden. Kontakt: Gaby Saller