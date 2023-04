Tirschenreuther Rad- und Freizeitbus bekommt zweite Linie

Nach der erfolgreichen ersten Saison, geht ab 1. Mai der Rad- und Freizeitbus Naabtal Express wieder auf Tour – und bekommt sogar Zuwachs. Der sogenannte Grenzlandexpress wird über Großkonreuth und Bad Neualbenreuth nach Waldsassen fahren und Platz für Radfahrer inklusive Rad und Wanderer bieten.

Linie „Naabtal-Express“

Die Route von Tirschenreuth über Friedenfels und Erbendorf nach Fichtelberg ist die perfekte Verbindung zwischen Waldnaab und Fichtelnaab. Mit Haltestellen in Wiesau und Neusorgsind auch zwei Bahnhöfe angeschlossen, in Fichtelberg kann man außerdem in die Freizeitlinien im Landkreis Wunsiedel umsteigen. Nutzen Sie die neue Buslinie doch mal für eine Wanderung ins Waldnaabtal, einen Besuch auf der Burgruine Waldeck oder einen Ausflug ins Naturfreibad Selingau in Ebnath. Oder lassen Sie sich und Ihr Rad bequem in die Höhenlagen des Steinwalds transportieren, um dann etwa auf dem Fichtelnaab-Radweg bequem zurück zu rollen.

Linie „Grenzland-Express“ – NEU ab 2023!

Die Route von Tirschenreuth über Großkonreuth und Bad Neualbenreuth nach Waldsassen ist ideal, um das Grüne Dach Europas zu erkunden. Vorerst fährt der Grenzland-Express bis zum Grenzübergang Waldsassen / Svatý Kříž. Eine internationale Genehmigung ist zudem bereits beantragt – wenn dies genehmigt wird, wird die Fahrtstrecke bis nach Cheb / Eger (Bahnanschluss) gehen. Nutzen Sie die neue Buslinie doch mal für eine Wanderung zur Dreifaltigkeitskirche Kappl, einen Besuch im Sibyllenbad oder einen Ausflug in die Klosterstadt Waldsassen. Oder lassen Sie sich und Ihr Rad bequem in die Höhenlagen des Grenzkamms nach Bad Neualbenreuth transportieren, um dann etwa auf dem Sibyllen-Radweg und Wallenstein-Radweg bequem grenzüberschreitend auf Tour zu gehen.

Tarife

Für beide Linien gilt der Tarif Oberpfalz Nord (TON) – Wabensystem je nach Fahrtstrecke. Zusätzlich gibt es Tagestickets (Erwachsene: € 8,-; Kinder € 4; Familie: € 16,-). 49-Euro-Ticket, BayernTicket und EgroNet-Ticket werden anerkannt. Der Radtransport ist inklusive.