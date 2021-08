Tödlicher Unfall bei Überholmanöver

Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht auf Samstag in Mistelgau im Landkreis Bayreuth ereignet. Ein 52-jähriger Autofahrer überholte in einer langgezogenen Kurve einen Ackerschlepper und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 52-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der 51-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde mit einem Beinbruch und einer schweren Prellung des Oberkörpers in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Landwirt kam unverletzt davon. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.