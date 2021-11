Tote Frau in Schnaittenbacher Wohnung aufgefunden

Eine Tote ist am Samstag in einer Wohnung in Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach aufgefunden worden. Eine Pflegekraft hatte am Vormittag routinemäßig vorbeigeschaut.

Sie nahm einen merkwürdigen Geruch wahr und stieß dann auf zwei nicht ansprechbare Personen. Die Feuerwehr brachte die beiden aus der Wohnung. Während der 67-jährige Mann mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte bei der 70-jährigen Wohnungsinhaberin nur noch der Tod festgestellt werden. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Weitere Ermittlungen sollen zeigen, ob dies die Ursache für den Tod der Frau war.