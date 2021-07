In Donaustauf im Kreis Regensburg wurde am Dienstag eine Leiche aus der Donau geborgen. Jetzt konnte die Identität des Toten geklärt werden.

Es handelt sich um einen 30-Jährigen Mann aus Regensburg, der vor einer Woche als vermisst gemeldet wurde. Am selben Tag wurde die Leiche schon auf Höhe der Eisernen Brücke in Regensburg gesichtet. Geborgen werden konnte sie aber erst am Dienstag in Donaustauf. Nachdem eine Obduktion durchgeführt wurde, geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.