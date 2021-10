Trickdieb schleicht sich in Wohnung ein

Ein Trickdieb hat am Samstag hochwertigen Schmuck aus einer Wohnung in Regensburg gestohlen.

Er klingelte an der Wohnungstür einer 88-Jährigen und gab an, dass er aufgrund eines Rohrbruchs in die Wohnung müsse, um das Wasser abzusperren. In einem unbeobachteten Moment klaute er aus dem Schlafzimmer Goldschmuck im Wert von mehr als 10.000 Euro. Der Trickdieb ist ca. 50 – 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte eine feste Statur und trug zur Tatzeit Arbeitskleidung.

Hinweise nimmt die Polizei Regensburg entgegen.