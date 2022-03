Über 800 Ostereier schmücken Brunnen in Floß

In Floß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zeigt sich der Brunnen am Luitpoldplatz seit dem Wochenende wieder in seinem Ostergewand. Die Floßer Siedlergemeinschaft hat die alte Tradition nach zweijähriger Corona-Pause wieder aufleben lassen.

Das Schmücken des Dorfbrunnens mit bemalten Ostereiern und anderen Verzierungen ist ein ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz stammender Brauch und geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Der Hauptgrund für das Schmücken der Dorfquelle lag womöglich darin, den Brunnen als wasserspendenden und lebenswichtigen Bestandteil der Gemeinde zu ehren und seine Dankbarkeit dafür zu zeigen. Die Flosser Siedler kümmern sich bereits seit fast 25 Jahren um die Gestaltung des Osterbrunnens. Heuer wurde er wieder mit über 800 bunten Eiern bestückt.