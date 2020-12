Überfall: Großeinsatz in Breitenbrunn

Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz im Raum Breitenbrunn im Landkreis Neumarkt. Am Vormittag gegen 9 Uhr ist ein 70-Jähriger im Ortsteil Kemnathen von fünf Unbekannten überfallen worden. Aktuell fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Zeugen werden dringend gebeten, Hinweise jeglicher Art an die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu melden.

Die Täter werden nach ersten Erkenntnissen wie folgt beschrieben:

– Große Statur (ca. 1,90m-2,00m)

– Vier kräftigere Personen, eine schlankere Person

– Alle männlich

– Dunkle Bekleidung

Es ist nicht auszuschließen, dass die Personen mit einem Fahrzeug geflüchtet sind

Wer hat im Zeitraum des heutigen Vormittags oder in den Vortagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere auswertiger Herkunft, in und um Kemnathen beobachtet? Zeugen werden dringend gebeten, Hinweise jeglicher Art an die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder an die Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Nähere Informationen können mit Blick auf den derzeit laufenden Einsatz noch nicht gegeben werden.