Übergriffe in Regensburg – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach einem sexuell motivierten Übergriff in der Regensburger Innenstadt hat die Kripo jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Eine Frau wurde am Bismarckplatz in der Nacht von 25. auf 26. Juni sexuell bedrängt und dabei zu Boden gedrückt.

Weil sie sich wehrte und um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab. Als ein Zeuge dazukam, flüchtete er auf einem Fahrrad. Dank intensiver Ermittlungen konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger letzten Freitag festgenommen werden. Es wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt jetzt in einer JVA. Mittlerweile haben sich noch drei weitere Geschädigte Frauen gemeldet. Auch sie wurden in derselben Nacht sexuell belästigt. Die Kripo Regensburg bittet deshalb weitere Geschädigte oder Zeugen sich zu melden.