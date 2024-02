Unbekannte lassen Luft aus Reifen von mindestens 50 SUVs

Unbekannte haben in Regensburg bei mehreren Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen.

Rund 50 Fahrzeughalter hatten sich wegen platter Reifen im Stadtwesten bei der Polizei gemeldet, wie eine Sprecherin am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die Zahl könne jedoch noch ansteigen, sagte sie weiter. Mehrheitlich handelte es sich bei den Fahrzeugen demnach um SUVs. Die Täter hinterließen den Angaben nach jeweils an der Windschutzscheibe einen Zettel, der auf politisch motiviertes Handeln hindeute. Die Ermittlungen dauerten an.

Zuletzt hatten Aktivisten in verschiedenen Städten bundesweit immer wieder Luft aus Reifen hochmotorisierter Autos gelassen – unter anderem in Freiburg, Potsdam und Magdeburg. In mehreren Fällen vermuteten Ermittler Klimaaktivisten hinter den Taten. (dpa/lby)