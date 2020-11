Unbekannter fällt Weihnachtsbaum

Beim Anblick eines festlich geschmückten Christbaums empfindet offenbar nicht ein jeder Freude. In Moos bei Schlammersdorf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurde das vor einer Woche in der Eschenbacherstraße aufgestellte Weihnachtssymbol einfach umgesägt.

Der bislang unbekannte Täter hat in der Nacht auf Samstag vermutlich mit einer Akkusäge an dem Weihnachtsbaum Hand angelegt. Dabei wurde auch die am Baum befestigte Lichterkette erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Eschenbach entgegen.