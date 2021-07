Unbekannter schlägt Mann mit Bierkrug nieder

In Windischeschenbach im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab ist am Wochenende ein Bierkrug als Waffe eingesetzt worden. Ein Mann ist dabei verletzt worden.

In der Nacht auf Sonntag ist der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Stadtmitte von Windischeschenbach gemeldet worden. Ein Mann hat dabei von einem Unbekannten einen Bierkrug über den Kopf geschlagen bekommen. Er wurde mit einer Platzwunde am Hinterkopf ins Klinikum eingeliefert.

Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt a.d.Waldnaab entgegen.