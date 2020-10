Freitagabend hat die regennasse Fahrbahn zwischen Kemnath und Schönreuth im Landkreis Tirschenreuth zu einem Verkehrsunfall geführt.

Ein 19-Jähriger verlor nämlich deswegen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Nach rund 70 Metern im Graben blieb das Auto schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.