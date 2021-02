Unfallverursacher verrät sich durch Reifenspuren im Schnee

Reifenspuren im Schnee haben im oberfränkischen Hof den Verursacher eines Unfalls verraten. An der Bundesstraße 15 am Hofer Stadtrand sahen Streifenbeamte ein hinten stark eingedrücktes Auto mit Sprung in der Heckscheibe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil es kurz zuvor geschneit hatte, brauchten die Polizisten am Sonntagabend nur den Reifenabdrücken auf der Straße zu folgen.

Diese führten den Angaben zufolge zu einem Laster. Dieser hatte Dellen, die genau zu den Schäden an dem offenbar gerammten Auto passten. Der Fahrtenschreiber des Lkw ergab, dass der Fahrer zuvor an der Unfallstelle eine Pause gemacht hatte. Gegen den 58 Jahre alten Kraftfahrer wird nun ermittelt.