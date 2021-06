Ungeklärte Brände: Zwei Feuerwehrmänner in U-Haft

Nach mehreren Brandlegungen in Niederbayern und der Oberpfalz sitzen zwei Feuerwehrmänner in Untersuchungshaft.

Am Montag hatte ein Zeuge neben der B8 im niederbayerischen Rain beobachtet, wie der Beifahrer eines Autos eine Hecke anzündete. Der Zeuge alarmierte die Polizei, teilte das Autokennzeichen mit und löschte das Feuer. Das Fahrzeug mit zwei tatverdächtigen Männern, 23 und 32 Jahre alt, wurde kurz darauf gestellt.

Das Duo soll für weitere Brandlegungen und einem gefährlichen Eingriff in der Oberpfalz und Niederbayern in Frage kommen. So wurden z.B. vom 14. April bis 9. Mai im Bereich Mötzing im Landkreis Regensburg ca. 370 Heuballen angezündet. Insgesamt entstand bei den Taten ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die beiden mutmaßlichen Brandleger sind Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr.