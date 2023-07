Unwetter sorgt für Stromausfälle in Bayern

Das Unwetter in der Nacht zu Mittwoch hat für zahlreiche Stromausfälle in Bayern gesorgt. Betroffen war das Netz der Bayernwerk Netz GmbH in den Regionen Oberbayern und Ostbayern, wie ein Sprecher mitteilte. Auch am Morgen seien noch Tausende Haushalte ohne Strom, die Wiederversorgung gehe jedoch zügig voran, hieß es.

Grund für die Ausfälle waren den Angaben zufolge Blitzeinschläge in mehrere Umspannwerke. Diese waren demnach zwischen Dienstag, 23.30 Uhr und 1.00 Uhr am Mittwoch spannungslos, konnten aber zügig wieder ans Netz genommen werden. Betroffen von den länger anhaltenden Stromausfällen in der Nacht waren den Angaben nach mehrere zehntausend Haushalte.

In Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach hat ein Blitzeinschlag in einem Mehrfamilienhaus hat am Mittwochmorgen für einen Großeinsatz gesorgt. Durch den Einschlag waren Teile des Dachs zertrümmert und die Dämmung in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr konnte mit Hilfe mehrerer Wärmebildkameras die schwer zugänglichen Brandstellen lokalisieren und bekämpfen. Aufgrund der zunächst unklaren Brandausbreitung mussten die umliegenden Anwohner des Gebäudes evakuiert werden. Für die betroffenen Bewohner wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Die Bewohner konnten nach ca. zwei Stunden in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (dpa/rr)