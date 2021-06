Unwetter ziehen durch die Oberpfalz

Innerhalb von zwei Stunden hat es Dienstagabend im Bereich der Einsatzzentrale Oberpfalz mehr als 200 Notrufe gegeben. Allein 120 davon meldeten umgestürzte Bäume. Außerdem wurden mehrere Stromleitungen beschädigt.

Bei Sinzing im Landkreis Regensburg fiel ein Baum auf eine Oberleitung einer Bahnstrecke. Die Passagiere eines Personenzuges mussten deshalb in Busse umsteigen. In Deining im Landkreis Neumarkt stürzte ein Stall ein. Verletzt wurde niemand – Die Tiere konnten gerettet werden. Und in Pfreimd drohte ein Wohnmobil zu kippen und einen Hang hinunter zu stürzen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug aber rechtzeitig sichern.