US Army kündigt großes Manöver an

Es geht wieder rund in der Oberpfalz: Die US-Armee kündigt ein großes Militärmanöver in sieben Landkreisen des Regierungsbezirks an.

Vom 18. Januar bis 16. Februar läuft, teilweise auch nachts, eine Gefechtsübung. Rund 1.850 Soldaten, 375 teils schwere Radfahrzeuge und 28 Hubschrauber kommen zum Einsatz. Geübt wird mit Manövermunition, Pyrotechnik und Nebeltöpfen.

Die Übungsräume liegen im Gebiet zwischen den beiden Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels, der A 93 im Osten sowie dem Raum Neumarkt-Velburg und der Grenze zu Mittelfranken im Westen.