US Army kündigt Trainingsmanöver an

Auf den Truppenübungsplätzen in der Region geht’s Schlag auf Schlag. Die US-Armee kündigt für Juli ein vierwöchiges Trainingsmanöver an, das bereits am Samstag startet und bis 28. Juli läuft.

25 US-Soldaten werden mit fünf Radfahrzeugen und fünf Hubschraubern im Einsatz sein. Die Übungen finden in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Neustadt und Bayreuth im freien Gelände statt. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es dann gleich weiter. Ab 1. August werden den ganzen Monat über zusätzliche Helikopterlandezonen-Übungen trainiert – teilweise auch nachts.