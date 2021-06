Vater stirbt, weil er versucht 6-jährigen Sohn aus Fluss zu retten

Bei dem Versuch seinen 6-jährigen Sohn aus einem Fluss zu retten ist am Samstagnachmittag ein Mann bei Zeitlarn im Landkreis Regensburg gestorben. Der Bub war beim Spielen in den Fluss Regen gefallen, im Bereich einer Wasserwalze des dortigen Wehrs, die eine Sogwirkung erzeugt.

Sein Vater sprang hinterher um ihn zu helfen. Als das nicht sofort gelang, sprangen zwei weitere Bekannte der Familie ebenfalls in den Fluss. Alle vier Personen kamen nicht mehr selbst an Land und wurden von Zeugen gerettet. Vater und Sohn waren bewusstlos und mussten reanimiert werden und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Vater verstarb ein paar Stunden später. Der 6-Jährige schwebte in Lebensgefahr, befindet sich aber nun auf dem Weg zur Besserung. Auch die beiden Helfer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.