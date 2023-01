Am frühen Donnerstagmorgen brachen ein oder mehrere Personen in eine Apotheke in Velburg im Landkreis Neumarkt ein.

Nachdem ein Anwohner Werkzeuggeräusche aus der Apotheke am Stadtplatz vernommen hatte, rückte die Polizei an. Der oder die Einbrecher waren jedoch bereits geflüchtet. Wie sich zeigte, wurde erfolglos ein Tresor angegangen, jedoch fehlte aus einem anderen Wertbehältnis ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Die Kripo Regensburg ermittelt.