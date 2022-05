Neuer Podcast: Verena entdeckt das Theater

Das LTO veröffentlicht einen Podcast zur Arbeit am Theater. Künftig wird eine Folge im Monat veröffentlicht.

Wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter einer Vorstellung beim Landestheater Oberpfalz? Wie viel Zeit und Liebe investiert man als Schauspieler? Wie lange dauert es, bis alle Kostüme für die Sommerfestspiele fertig sind? Diese und viele weitere Fragen klären wir ab sofort in unserem LTO-Podcast »Verena entdeckt das Theater«, der künftig monatlich erscheint.

Verena arbeitet seit einiger Zeit in der Öffentlichkeitsarbeit beim LTO – es ist ihre erste Station in einem Theater. Zusammen mit Ihnen wird sie künftig hinter die Kulissen schauen, mit den Mitarbeiter*innen des LTO ins Gespräch kommen und Einblicke in deren Arbeit geben. „Für uns ist es wichtig, dem Publikum zu erklären, wie viel Arbeit hinter einer Vorstellung steckt. Der ein oder andere war schon mal in einer unserer Aufführungen und hat einen Eindruck davon, was auf der Bühne passiert. Trotzdem werde ich immer wieder gefragt, was ich den ganzen Tag eigentlich arbeite. Kaum jemand, der nicht selbst dabei ist, kann sich vorstellen, wie viel Planung und Zeit nötig ist, um ein Stück auf die Bühne zu bringen. Genau das wollen wir ändern und auch Einblick geben in Bereiche, die man als Zuschauer sonst nicht bekommt – Zusammen entdecken wir das Theater. Ich bin mir sicher, dass es für die nächsten Jahre genug zu entdecken gibt.“, erklärt Verena Piehler.

In Folge 1 ist mit Florian Mittelmeier, dem Leiter der technischen Abteilung, der gerade dabei ist, die Spielstätten für die Sommerfestspiele einzurichten. Er berichtet, wie lange der Aufbau auf Burg Leuchtenberg dauert und wie viele Tonnen Material benötigt werden, um eine Vorstellung dort auf die Beine zu stellen. Ab sofort wird einmal im Monat eine Folge des Podcast veröffentlicht, und zwar auf Spotify, Amazon Music und auf der Homepage des Landestheaters Oberpfalz.

Hier geht es zur ersten Folge.