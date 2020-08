Verkehrschaos auf der Schwandorfer Seenplatte

Am vergangenen Wochenende strömten so viele Besucher wie nie zuvor an den Steinberger und Murner See im Landkreis Schwandorf. Vor allem an den Nachmittagen waren Zufahrtswege und Parkplätze massiv überlastet.

Um die Sicherheit an den Seen auch weiterhin zu gewährleisten, werden die Gemeinden ab sofort und im Bedarfsfall mit Straßensperrungen reagieren. Geprüft wird derzeit auch die kurzfristige Schaffung weiterer Parkplätze. Steinbergs Bürgermeister bietet den Gästen direkt eine Alternative abseits der beiden Bade-Hot-Spots am Steinberger See.

Zwischen Erlebnisholzkugel und Segelschule wird eine weitere Liegewiese eingerichtet. In dem Bereich gibt es noch große Parkplatzkapazitäten. Wir von Ramasuri halten sie am Wochenende auf dem Laufenden, wo im Seenland dann gar nix mehr geht!