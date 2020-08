Steinberger See: „Tierische Verfolgungsjagd“

Am Samstag meldete die Polizei eine Verfolgungsjagd der etwas anderen – tierischen – Art.

Gegen 18.30 Uhr meldete ein Badegast am Steinberger See ein herrenloses Schaf bei der Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten das Schaf schnell ausfindig machen, nur leider wollte sich das Tier nicht so einfach einfangen lassen. Die Verfolgungsjagd der Polizei blieb erfolglos.

Erst durch die Hilfe des Schäfers und unter Einsatz eines Lockvogels in Form eines frisch geborenen Lämmchens konnte das Schaf schlussendlich eingefangen und übergeben werden.