Vermehrt betrügerische Anrufe in Regensburg

Im Raum Regensburg haben am Freitag wieder vermehrt falsche Polizisten und falsche Staatsanwälte versucht, sich Wertgegenstände und Geld zu ergaunern.

So sollen die Betrüger versucht haben, die Angerufenen durch verschiedenste Schreckensnachrichten dazu zu bringen, Geld oder wertvolle Gegenstände an Unbekannte zu übergeben oder sie an vereinbarten Orten zu hinterlegen.

Daher warnt die Polizei nochmals davor, nie Wertgegenstände oder Geld an vermeintliche Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen zu übergeben. Verdächtiges sollte sofort der Polizei gemeldet werden.

Tipps der Polizei: