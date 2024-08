Vermisste 16-Jährige wieder da

Die vermisste 16-Jährige aus Pegnitz konnte in der Nacht zum Donnerstag wohlbehalten in ihrer Heimatstadt angetroffen werden. Damit hat die Bayreuther Kripo die Suchmaßnahmen eingestellt.

Seit vergangenem Freitag beschäftigte die Ermittler der Kripo Bayreuth der Vermisstenfall. Die Jugendliche war seitdem verschwunden. Die umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen der Ermittler zeigten schließlich Erfolg.

Die 16-Jährige konnte nach einem Zeugenhinweis in der vergangenen Nacht wohlbehalten in der Pegnitzer Innenstadt angetroffen und durch die Polizei an ihre Eltern übergeben werden.