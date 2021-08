Vermisstes Mädchen schlafend aufgefunden

Die Suche nach einem vermissten siebenjährigen Mädchen hat am Donnerstag in Wunsiedel ein glückliches Ende genommen. Das Mädchen wurde am Nachmittag von seinen Eltern als vermisst gemeldet, nachdem diese bereits eine Stunde selbst nach ihrer Tochter gesucht hatten.

Daraufhin lief eine größere Suchaktion der Polizei mit einem Hubschrauber, zwei Mantrailer-Hunden sowie mehreren Einsatzkräften an. Rund drei Stunden später dann die erleichternde Meldung: Die Siebenjährige wurde aufgefunden. Sie hatte sich im Umfeld der elterlichen Wohnung versteckt und war dabei eingeschlafen. Das Mädchen konnte wohlbehalten an ihre Eltern übergeben werden.