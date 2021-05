Versuchter Raubüberfall in Regensburg

In Regensburg ist ein Mann von zwei Unbekannten beraubt und geschlagen worden. Am Samstag gegen 21 Uhr war das Opfer in der Altstadt Unter den Schwibbögen unterwegs.

Zwei Männer forderten ihn auf Bargeld rauszugeben und schlugen schließlich auf den Mann ein. Als Zeugen eingriffen, ließen die Täter von dem Opfer ab und flüchteten ohne Beute. Der Beraubte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Regensburg bittet Zeugen um Hinweise.

Beschreibung der mutmaßlichen Täter:

Täter 1: etwa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß und schlank. Er trug Sportkleidung und einen schwarzen Hoodie der Marke OFFWHITE mit der Aufschrift „OFF“ im Brustbereich, sowie ein schwarzes Käppi. Er hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Täter 2: etwa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß und schlank. Südländische Erscheinung mit kurzen schwarzen Haaren. Er trug Sportkleidung unter anderem ein weißes T-Shirt und eine weiße Jacke oder Weste mit roten Applikationen.