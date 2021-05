Ein Prince (Damien) zum Muttertag im Ramasuri Frühschoppen

Sonntagvormittag, Muttertag und der Sohn kommt und überrascht Mama mit einem leckeren Frühstück. OK, ganz so war es heute nicht im Ramasuri Frühschoppen, auch wenn Jürgen Meyer uns ähnlich wie Mama jeden Sonntag mit besten Häppchen verwöhnt. Ein besonders leckerer Happen, ein echter Prince bzw. König war heute im Studio zu Gast, denn kein Geringerer als amtierender Dschungelkönig Prince Damien gab sich die Ehre. Was der Prince bzw. König zu berichten hatte, dass erfahrt ihr auf unserer Frühschoppenseite.