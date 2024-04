Eine Frau ist beim Brand eines Hauses in Oberfranken schwer verletzt worden.

Die 84-Jährige habe das Wohnhaus in Weißdorf im Landkreis Hof am Montag zwar selbst verlassen können, sei aber mit schweren Brandverletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute hätten das Feuer am Nachmittag schnell gelöscht. Warum der Brand ausbrach, blieb zunächst unklar. Die Kripo Hof ermittelt zur Ursache. (dpa/lby)