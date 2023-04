Viel los an Ostern im Freilandmuseum Oberpfalz

An den Osterfeiertagen ist im Freilandmuseum Oberpfalz Neusath und dem Bauernmuseum Perschen im Landkreis Schwandorf einiges geboten. Am Karsamstag gibt es für die Kinder im Freilandmuseum einen Bastelkurs, bei dem Wolli das Schaf mit echter Schafswolle angezogen werden kann.

Am Ostersonntag können Interessierte bei einer Führung durch das Schaudepot erfahren, was das Freilandmuseum Oberpfalz alles gesammelt hat. Dort sind inzwischen 45.000 Objekte, von der Nähnadel bin zum Mähdrescher, aufbewahrt. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nötig, da die Plätze begrenzt sind. In Perschen gibt es um 14 Uhr einen Rundgang durch den Edelmannshof. Dabei kann unter anderem die volkskundliche Sammlung im Obergeschoss bewundert werden. Auch hier ist eine Anmeldung nötig. Am Ostermontag stehen den Gästen des Museums mehrere Museumsführer mit vielen spannenden Infos zur Verfügung. Und für die Kinder gibt es eine kleine Museumsrallye.