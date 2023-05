Viel Reiseverkehr zum Pfingstwochenende erwartet

Ein langes Wochenende mit voraussichtlich frühlingshaftem Wetter steht an. Auf den Autobahnen und an den Flughäfen dürfte es deshalb voll werden.

Reisende müssen sich zu Pfingsten auf volle Straßen und Züge gefasst machen. Auch an den Flughäfen dürfte es voll werden. Bereits ab Freitagnachmittag sei mit starkem Reiseverkehr zu rechnen, teilte ein ADAC-Sprecher am Dienstag in München mit. Am Samstag werde es dann vor allem auf den Autobahnen in Richtung Süden voll, ab Montag in der Gegenrichtung.

Wer kann, sollte das staureiche Wochenende nach Möglichkeit meiden und zu einer anderen Zeit aufbrechen, sagte der ADAC-Sprecher. Ist die Reise schon geplant, empfiehlt der Verkehrsexperte genügend Proviant mitzunehmen und Pausen einzuplanen.

Voll werden dürfte es auch an den Flughäfen im Freistaat. Die beiden größten Flughäfen Bayerns in München und Nürnberg erwarten während der Pfingstferien rund zwei Millionen Passagiere. Der Betreibergesellschaft des Münchner Airports zufolge sind dort von 26. Mai bis einschließlich 11. Juni knapp 15.000 Starts und Landungen angemeldet, in Nürnberg sind es nach Angaben des dortigen Flughafens mehr als 1800. Der Flughafen in Memmingen erwartet rund 130.000 Passagiere und 640 Starts und Landungen.

Reisende sollten deshalb vor dem Abflug ausreichend Zeit am Airport einplanen. Gerade während der Ferienwochen könne es am Check-in, der Sicherheitskontrolle und an den Passkontrollen zu Wartezeiten kommen, hieß es aus München und Nürnberg.

Auch die Bahn dürfte bei Reisenden über Pfingsten stark nachgefragt sein. Züge seien voraussichtlich insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen stark ausgelastet, teilte eine Bahnsprecherin mit. „Hauptreisetage werden der Freitag und der Pfingstmontag sein.“ Die Deutsche Bahn empfiehlt, an diesen Tagen nur mit einer Sitzplatzreservierung in den ICE- und Intercity-Zügen zu reisen.

Zudem sollten sich Reisende vor der Fahrt über ihre Verbindung und mögliche Verzögerungen informieren. Im Großraum München etwa kommt es zu Pfingsten auf der Stammstrecke zu Einschränkungen. Wegen Bauarbeiten ist der Abschnitt durch die Stadt zwischen Freitag (26. Mai) und Dienstag (30. Mai) gesperrt. (dpa/lby)