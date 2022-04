Vilssteg in Amberg nach Erneuerung freigegeben

Die Amberger Bürger wird’s freuen: Die Bauarbeiten am Vilssteg im Amberger Stadtgraben sind beendet.

Er musste aufgrund von Sicherheitsmängeln dringend runderneuert werden. Ab sofort ist der Überweg aber wieder zur Benutzung freigegeben. Neben dem Vilssteg wurde nun auch eine Gedenktafel für Klaus-Peter Beer installiert. Beer war am 7. September 1995 aufgrund seiner sexuellen Orientierung Opfer einer rechtsextrem motivierten Gewalttat geworden und ist an dieser Stelle des Stadtgrabens verstorben. Die Tafel erinnert an diesen grausamen Mord und „ermahnt uns, für die im Grundgesetz festgeschriebenen Menschenrechte einzutreten.“