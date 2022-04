Eröffnung der Radlersaison am Bayrisch-Böhmischen Freundschaftsweg

Alle großen und kleinen Radler sind heute zur Eröffnung der Radlersaison auf dem Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweg eingeladen. Der Radlersonntag findet auf der ehemaligen Bahntrasse von Wölsendorf bis Schönsee statt.

Diesmal wird auch eine Abzweigung nach Eslarn ausgeschildert sein, wo sich am Kommunbrauhaus ebenfalls eine Station findet. Somit ist eine Anbindung an den Bocklradlweg im Landkreis Neustadt/WN Waldnaab gegeben. Die Biker erwartet neben einer großen Auswahl an leckeren Verpflegungsmöglichkeiten wieder ein vielfältiges Begleitprogramm entlang des Freundschaftswegs. Zwischen Wölsendorf und Eslarn verkehren auch zwei Radlerbuslinien. Alle Infos gibt’s zum Nachlesen auf www.brueckenland.de.