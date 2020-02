Vohenstrauß: Teenager vermutlich K.O.-Tropfen verabreicht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind zwei Teenagerinnen in der Alten Glasfabrik im Mühlweg in Vohenstrauß vermutlich K.O.-Tropfen verabreicht worden.

Kurz vor Mitternacht klagten beide plötzlich über Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Die Symptome wurden dann so stark, dass sie ihre Eltern verständigten und abgeholt werden mussten. Zu Annäherungsversuchen Dritter oder zu einem eventuellen Diebstahlsversuch ist es nicht gekommen. Trotzdem geht die Polizei Vohenstrauß davon aus, dass K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Alle Anzeichen würden darauf hinweisen.

Falls jemand am gleichen Abend in besagter Disco dieselben Anzeichen hatte oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll er sich bitte bei der Polizei Vohenstrauß melden.