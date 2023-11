Wegen eines gerissenen Schlauches an einer Mineralwaschanlage in Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach ist am Dienstagmorgen Schwefelsäure ausgetreten.

Die Säure verteilte sich in einem Radius von fünf Metern und verätzte drei Mitarbeiter an Kopf- und Nackenhaut. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Die Schutzkleidung, die sie trugen, verhinderte schlimmere Verletzungen.