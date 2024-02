Betriebsunfall durch Sturz aus 16 Metern Höhe

In einem Betrieb in Neutraubling hat sich am Samstag gegen 11 Uhr 30 ein schwerer Unfall ereignet.

Mehrere Arbeiter montierten an einer Werkhalle tonnenschwere, 16 Meter hohe Baustücke. Dabei stürzte ein 60-jähriger Arbeiter von einem Geländer aus 16 Metern Höhe in die Tiefe. Er zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Trotz des hohen Sturzes besteht aber keine Lebensgefahr für den Arbeiter. Ersten Erkenntnissen zufolge waren mehrere missachtete Sicherheitsvorschriften ursächlich für den Unfall.