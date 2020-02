Waidhaus: Polizei schnappt vier Einbrecher

Die Polizei hat am Dienstagmorgen im Raum Waidhaus vier Diebe geschnappt. Die Täter hatten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zugang zu einem Firmengelände in Ebermannsdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach verschafft.

Sie entwendeten dort mehrere Katalysatoren von Fahrzeugen im Wert von 1.000 Euro und flüchteten anschließend mit ihrem Fahrzeug über die A6 in Richtung Tschechien. Die Bande wurde aber bei der Ausfahrt Waidhaus gestoppt. Im Auto stießen die Fahnder auf die Katalysatoren, die zweifelsfrei dem Einbruch in Ebermannsdorf zugeordnet werden konnten.

Alle vier Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kripo Amberg ermittelt weiter in dem Fall.